Развитие телеканала "Рада" блокировалось, потому что я не готов был отдать его под управление ОП, - Разумков

Условием увеличения финансирования парламентского телеканала "Рада" была его фактическая передача в управление Офиса Президента.

Об этом заявил бывший глава парламента Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ.

"Я много раз пытался увеличить финансирование телеканала "Рада" в разумных пределах. Этого не давали сделать, потому что я не готов был отдать телеканал "Рада" как руководитель парламента под управление Офиса Президента. Потому что это парламентский телеканал", - заявил Разумков.

"А сегодня действительно выделяют почти 400 млн грн на 2022 год, при чем большую часть этих средств планируют потратить не на создание нового контента, а на закупку. А у кого он будет покупаться? Зачем он будет покупаться?" - отметил он.

По словам Разумкова, 9 млн грн потрачены только на концепцию телеканала "Рада" - "листов где-то 20 А4".

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По словам экс-главы ВР, на телеканал "Дом" планируют потратить миллиард гривен: "Частный канал столько не стоит в год. И плюс его хотят транслировать на территорию всего государства, но это нарушение конкурентных условий и языковых квот".

Разумков согласился с мнением, что речь идет о создании президентского пула СМИ за деньги налогоплательщиков.

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