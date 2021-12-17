Развитие телеканала "Рада" блокировалось, потому что я не готов был отдать его под управление ОП, - Разумков
Об этом заявил бывший глава парламента Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ.
"Я много раз пытался увеличить финансирование телеканала "Рада" в разумных пределах. Этого не давали сделать, потому что я не готов был отдать телеканал "Рада" как руководитель парламента под управление Офиса Президента. Потому что это парламентский телеканал", - заявил Разумков.
"А сегодня действительно выделяют почти 400 млн грн на 2022 год, при чем большую часть этих средств планируют потратить не на создание нового контента, а на закупку. А у кого он будет покупаться? Зачем он будет покупаться?" - отметил он.
По словам Разумкова, 9 млн грн потрачены только на концепцию телеканала "Рада" - "листов где-то 20 А4".
По словам экс-главы ВР, на телеканал "Дом" планируют потратить миллиард гривен: "Частный канал столько не стоит в год. И плюс его хотят транслировать на территорию всего государства, но это нарушение конкурентных условий и языковых квот".
Разумков согласился с мнением, что речь идет о создании президентского пула СМИ за деньги налогоплательщиков.