В энергетике готовятся "эксперименты", которые не проходили ни в советское время, ни во времена независимости, - Богдан

Чтобы покрыть дефицит электроэнергии во время пиковых нагрузок зимой, власти планируют прибегнуть к экспериментам в атомной и гидроэнергетике.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил экс-руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, передает Цензор.НЕТ.

"Запасов угля, которые остались у государства на пиковую нагрузку, - на неделю, максимум на две. При плюсовой температуре, если мы добываем за день 60 тысяч тонн, мы сразу сжигаем это количество. Уже много кораблей прибыли, о которых говорит президент. Количество угля на складе не увеличивается, а у нас температура воздуха от 0 до +5. Если же будет -15 градусов – потребление с 60 тысяч тонн становится 120 тысяч тонн. Это значит, что у нас уголь остался на неделю морозов. Если будет больше морозов - у нас нечего сжигать", - сказал он.

Кроме того, по словам Богдана, из-за некомпетентности властей в Украине назревает проблема дефицита воды для городов и предприятий.

"Воды нет, ее уже спустили. Эта пиковая нагрузка на 12:00 и на 18:00 в течение дня, включается ГАЭС и ГЭС, вода спускается и производится электроэнергия. По состоянию на сегодняшний день воды осталось (при необходимых на сегодняшнюю дату на Кременчугском водохранилище 78 метров воды) у нас – 76, 63. А максимальный предел, за который никто никогда не опускался, – 75,75. То есть у нас осталось меньше метра воды.

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Они сейчас обсуждают возможность забора воды ниже нижнего инженерного значения. Но что будет за этим пределом – мы этого никогда в истории не проходили. Это такие экспериментаторы... Я не понимаю, на что они рассчитывают, ведь за более низким инженерным пределом перестают работать водозаборы городов и предприятий. Вода спускается настолько, что мы не можем получить воду для промышленных и потребительских нужд", – отмечает экс-глава ОП.

"Сжигая сейчас уголь на складах, спуская воду, мы еле-еле вытягиваем тот уровень потребления электроэнергии, который есть сегодня. Но на те пиковые нагрузки в феврале – у нас просто вообще нет никакого резерва", – предупреждает Богдан.