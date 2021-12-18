Поляков рассказывал, что Корниенко на выборах продал все мажоритарные округа противникам "Слуги народа", - Богдан

Недавно умерший народный депутат Антон Поляков обвинял первого вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко в продаже в 2019 году мажоритарных округов конкурентам "Слуги народа".

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно погиб при невыясненных обстоятельствах народный депутат Антон Поляков, который неоднократно приходил ко мне, заявлял, что господин Корниенко на выборах в Верховную Раду продал все мажоритарные округа за деньги противникам "Слуги народа". Он это заявлял многократно, в том числе публично", – рассказал Богдан.

"Нет ли связи господина Корниенко с произошедшим с народным депутатом Антоном Поляковым?" - добавил он.

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Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.

18 ноября Рада создала ВСК по расследованию смерти нардепа Полякова.