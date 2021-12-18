Удерживаемого руководителя "Крымской солидарности" Сейдалиева освободили в оккупированном Крыму
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Во временно оккупированном Симферополе вечером освободили общественного активиста и руководителя "Крымской солидарности" Мустафу Сейдалиева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке "Крымской солидарности"
Оккупанты присудили Сейдалиеву административный арест за публикацию в соцсетях, датированную 2012 годом. Мол, он разместил видеозапись, запрещенную российским законодательством.
Первые две недели арест Сейдалиев отбывал в Евпатории. Далее после освобождения из изолятора его снова задержали 23 ноября в Симферополе во время встречи с освобожденным Эдемом Семедляевым. Еще 10 дней админареста Сейдалиеву присудили в следственном изоляторе в Симферополе.
Ранее Сейдалиева российские оккупанты на Крымском полуострове задержали 31 октября, вместе с десятком других крымских татар.