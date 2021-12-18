В следующем году в Украине пройдут 10 международных военных учений - Резников

Министр обороны Алексей Резников во время встречи с послами иностранных государств в Украине и аккредитованными в Украине атташе по обороне заверил в поддержании и расширении военно-политического диалога с руководством НАТО и ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны.

Министр обороны поблагодарил представителей государств-партнеров за непреклонную поддержку Украины в различных сферах, отметив неизменность избранного стратегического курса и подчеркнув важность стратегических отношений.

Он проинформировал иностранных гостей о приоритетах министерства на пути реформ в условиях как гибридного противоборства с РФ, так и противостояния России на восточных рубежах Украины.

По словам Резникова, единственный способ предотвратить эскалацию - показать Кремлю, что цена этой эскалации будет неприемлемо высокой. Не только в военном, но и социальном и экономическом плане.

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Общаясь с представителями дипломатического корпуса, глава Минобороны заверил их в поддержании и расширении военно-политического диалога с руководством НАТО и ЕС и выполнении всех международных обязательств и программ сотрудничества между оборонными ведомствами Украины и стран-партнеров.

Министр отметил приоритеты деятельности и главные задачи трансформации оборонного ведомства, отметив важность углубления оборонных аспектов сотрудничества в контексте евроатлантической интеграции Украины. В частности, в 2022 году на территории Украины состоится 10 международных учений, кроме этого, наши воины примут участие в 16 учениях за рубежом.

"Постоянный обмен опытом - это один из лучших способов повышения профессионализма. Уже со следующего года планируется активизировать взаимодействие по программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны ЕС в интересах усиления возможностей Вооруженных сил Украины", - сказал глава оборонного ведомства.

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Как пример актуального углубления сотрудничества с нашими партнерами, министр привел опыт сотрудничества с литовскими и польскими партнерами в рамках ЛитПолУкрбриг (Литовско-Польско-Украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского. - Ред.).

Кроме того, министр с благодарностью отметил усилия специалистов, работающих в тренировочных миссиях. Это JMTG-U, ORBITAL, UNIFIER, а также литовская тренировочная миссия. По словам Резникова, Украина заинтересована увеличить количество инструкторов и расширить их присутствие на территории Украины.