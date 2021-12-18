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США расширяют военную помощь Украине, - Салливан

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США расширяют военную помощь Украине, - Салливан
В США ведется работа над новым расширенным пакетом помощи Украине. Речь идет о военной помощи, финальное решение о которой примет президент США Джо Байден.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ZN.UA, об этом в пятницу, 17 декабря, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в Совете по международным отношениям.

"Мы на постоянной основе оцениваем дополнительные потребности, которые имеются у Украины, составляем потенциальные пакеты. И эти пакеты активно рассматриваются", - заявил Салливан.

Он уточнил, что помощь Украине продолжается на постоянной основе.

"В данный момент мы продолжаем оказывать Украине помощь в сфере обороны. Только на прошлой неделе прибыл в Украину еще один пакет с этой помощью, и будут прибывать еще", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Дмитрий Абрамов de49e5a1
    Последние года четыре у меня появилось устойчивое впечатление, что КБ Южное тупо саботирует проект Сапсан. Года два ни полслова ни про установку для иноземного заказчика, ни про установку для себя... Лишь какие-то невнятные обещания, что вот- вот, уже через три- шесть месяцев и будут испытания. И так годами. А ещё просят денег на ЗРК Кильчень. Опыт показывает, что будет то же самое, что и с Сапсаном. Ракеты для БМ-21 град - их предел на данный момент.
  • Amber
    Ху@ло кремлёвское хочет от НАТО Ялту-2.

    А НАТО от пуйла Гаагу-1.😡

    Ваши ставки, господа! )
  • Rhodesian
    Как КБ "Южное" может "саботировать" проект "Сапсан", если они занимаются им инициативно, для иностранного заказчика???? О_о "Логика", - погугли, что означает.
    А вот государство зеленых дегенератов, действительно, саботирует КБ "Луч". Об этом Коростылев вполне открыто говорит. Это буде + еще один судебный кейс по треку зебила и его зе-банатов.
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