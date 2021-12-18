Шахтер погиб во Львовской области из-за обвала породы

Во Львовской области из-за обвала в шахте "Надежда" погиб горняк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает Укринформ.

"На глубине 544 м в 164 бортовом штреке произошел обвал породы. На место чрезвычайного происшествия выехали 2 отделения горноспасательной службы. По сообщению спасателей, медсестра подземного медицинского пункта оказывала помощь, но, к сожалению, по дороге на поверхность горняк умер", - написал он.

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