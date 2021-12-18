За сутки на Донбассе войска РФ совершили четыре обстрела, потерь и раненых нет, - штаб ООС
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС.
"В направлении Травневого оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Новотошковского враг произвел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В сторону Новолуганского российские наемники открывали огонь дважды, применяя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
По состоянию на 7 часов утра 18 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе ООС.