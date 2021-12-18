"Я не гражданин России, я бывший гражданин России. У меня нет российского паспорта", - Гогилашвили

Уволенный недавно с должности замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили отрицает, что имеет российское гражданство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гогилашвили рассказал в интервью "Бабелю".

"Я не гражданин России, я бывший гражданин России. Нет у меня российского гражданства. У меня нет ни российского паспорта, ни российского гражданства. У меня есть украинский паспорт, украинский загранпаспорт, а российского у меня нет. Это мой выбор. Моя гражданская позиция", – заявил он.

Отмечает, что приехал в Украину, потому что его "пригласили на работу", имея российский паспорт. И утверждает, что после этого с 2015 года он обращался в посольство России для выхода из гражданства, а украинский паспорт получил уже в 2019 году.

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Отвечая на вопрос о том, охраняют ли его офицеры ГУР, экс-замминистра ответил отрицательно. По его словам, сотрудники разведки сопровождали его во время поездки в зону боевых действий на востоке Украины, поскольку проводилась спецоперация.

"Меня сопровождали эти работники. Меня не охраняли – мы ехали вместе. А я езжу, да, на бронированном автомобиле", – сказал Гогилашвили, и отметил, что в командировку в зону ООС он ездил на автомобилях, находящихся на балансе МВД.

Скандал вокруг теперь уже бывшего заместителя министра МВД Украины – Александра Гогилашвили может иметь более серьезные последствия, чем "вагнергейт", он показал целый нарыв проблем во власти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань в фейсбуке, ссылаясь на свой комментарий "Телеграфу".

"Думаю, скандал вокруг теперь уже бывшего замминистра МВД Украины – Александра Гогилашвили может иметь более серьезные последствия, чем "вагнергейт".

"Потому что он показывает, что организация власти вокруг Зеленского прогнила. То, о чем мы знали частично и раньше, подтверждается. Нет никакой системы контроля за набором кадров. И никакой системы безопасности в отношении того, кто окружает Зеленского. Нет контрразведывательной деятельности. И это создает потенциальные условия для проникновения российских "кротов"", - сказал он.

Также он отметил, что по "вагнергейту" были какие-то неясности. Можно спорить – что было обосновано со стороны Офиса Президента, что нет. Возможно, верховный главнокомандующий (как постоянно подчеркивает Зеленский) имел право принять политическое решение свернуть спецоперацию. И в ОП могли даже не комментировать всё, что имело к ней отношение. Сказать: идет война, мы ничего не комментируем касательно спецопераций. Но скандал раскрутился, прежде всего, потому что власть начала врать.

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"В этом остаются те или иные недосказанные, непонятные моменты. Но теперь уже президент ссылается на секретность, что об этом не говорят. Хотя так следует поступать сначала.

А случившееся с Гогилашвили – раскрылся целый нарыв. И он не единственный.

Начало я вижу в ситуации с Шефиром, первым помощником президента. Он отказывается подавать декларацию на том основании, что не является государственным чиновником. Но, простите, он ведь первый помощник президента! Но оказывается, что формально продолжает работать в бизнесе. И возникает ряд вопросов. Как этот человек, официально не являющийся госчиновником, может иметь доступ к секретам наивысшего уровня? Как он может контролировать круг лиц, идущих на прием к главе государства?

Дальше. На каком основании комментарии от имени Офиса Президента дает Подоляк – советник главы ОП, также внештатный сотрудник. Такого раньше не было. Чтобы комментарии внештатных работников рассматривались как официальные уведомления от имени Офиса Президента.

И, наконец, Гогилашвили. Человек, судя по ставшим достоянием общественности видео, полностью неадекватный, "бык", "черт", оказывается в должности заместителя главы МВД. И сейчас, после скандала на блокпосте, раскрывается целый ряд моментов. Что у него были активные контакты в российском политикуме, российское гражданство. Да еще и является мужем помощницы президента Украины (Левченко Марии. - Ред.), которая присутствует на важных мероприятиях.

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Более того – оказалось, что она не является штатным сотрудником ОП. Тоже получает деньги в "Квартале", - заметил Гарань.

Политолог отметил, что при таких обстоятельствах, о какой системе безопасности здесь может идти речь: "Оказывается, что на самых высоких уровнях работают люди, которые получают деньги в бизнесе, не подают декларации, и неизвестно, проходят ли спецпроверку".

"Ситуация с Гогилашвили доказала, что при Зеленском была взорвана вся система подбора кадров, система госбезопасности на самом высоком уровне.

Здесь нельзя все списать, как в случае со срывом спецоперации с "вагнеровцами", некоторые на политические решения, целесообразность, нецелесообразность. Мы видим нарушение закона, нарушение государственной безопасности.

Я не знаю, как на это отреагирует общественное мнение, рейтинги, так беспокоящие Офис Президента. Но с точки зрения нарушения закона это открывает ящик Пандоры", – резюмировал Гарань.

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Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.