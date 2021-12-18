16 декабря в зоне ООС погиб воин 74-го отдельного разведбатальона Станислав Запорожец. ФОТО
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В субботу, 16 декабря, в зоне проведения Операции Объединенных Сил в результате несовместимого с жизнью ранения погиб Станислав Александрович Запорожец, старший солдат, военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона.
Об этом говорится на официальной странице 74-го ОРБ, сообщает Цензор.НЕТ.
"16.12.2021 года во время выполнения боевых задач старший солдат Запорожец Станислав Александрович получил ранение, несовместимое с жизнью. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего. Вечная память", - отмечается в сообщении.
О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.