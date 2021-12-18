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Россия официально вышла из Договора об открытом небе

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Россия официально вышла из Договора об открытом небе
Российская Федерация официально вышла из состава стран-участниц Договора об открытом небе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, соответствующее решение вступило в силу в субботу, 18 декабря.

В июне Россия предупредила о выходе остальных участников соглашения.

Договор об открытом небе был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 27 государствами-участниками объединения, которое с 1994 года получит название Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целями документа были содействие большей открытости военной деятельности, а также укрепление безопасности через меры по укреплению доверия и стабильности. Страны обязывались разрешать другим сторонам договора совершать над своей территорией наблюдательные полеты с использованием фото- и видеосъемки.

В ноябре 2020 года США объявили о выходе из договора, обвинив Россию в его нарушении и ограничениях на полеты над Чечней и в районе Калининграда. Москва претензии Вашингтона отвергла и переложила всю ответственность за развал договора на Соединенные Штаты.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
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  • Максім ХОЙ 07fb0949
    радує одне що кацапи самі заганяють себе не тільки в стойло а і до повного краху)
  • VOLVO XC 70
    может россиянам выйти из состава Планеты Земля и убраться нафиг в какую то Галактику иную так 150-200 парсеков от Земли....??!!!!!
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