"Я пригласил Буданова и его жену на время ремонта к себе в дом, который арендую. Он мой друг", - Гогилашвили

Экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили утверждает, что с руководителем Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым его связывают дружеские отношения, и он пригласил Буданова и его жену пожить в своей арендованной квартире, пока тот делает ремонт в собственном доме.

Об этом он заявил в интервью изданию "Бабель", передает Цензор.НЕТ.

"Боже упаси, никогда в жизни. Я не живу с Кириллом Будановым. Да, мы идем в Европу, но не все так печально. У Кирилла идет ремонт в квартире. Я пригласил их с супругой на время ремонта к себе в дом, который я арендую. Это был, по-моему, конец лета. Да, мы дружим. Да, мы общаемся. Есть просто Саша и Кирилл, а есть Александр Генрихович и Кирилл Алексеевич. Это разные вещи", - заявил Гогилашвили.

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Он также добавил, что очень уважает Буданова и считает его своим другом. "Кирилл Алексеевич - мой друг. Я твердо считаю, что ни один человек, который что-то заявляет о Буданове, не стоит и его ногтя. У этого человека много боевых ранений, только хирургических операций больше 20, он проливает кровь за эту страну. За людей, которые греют свои жопы на диванах. И эти люди вообще смеют рот открывать? Этот человек заслуживает как минимум уважения. На него совершили не одно покушение, взорвали машину. Это же ненормально - показывать его передвижения. Я когда это вижу, у меня волосы дыбом встают. Это герой страны, кавалер всех орденов. Кем нужно быть, чтобы ставить его под сомнение?" - заметил Гогилашвили.

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Напомним, ранее журналисты Слідства.Інфо сообщили, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов может проживать в частном доме под Киевом вместе с помощницей президента Марией Левченко и ее мужем, экс-заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили.