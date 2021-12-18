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В Минобороны объяснили тактику Путина в отношении НАТО: "Чтобы выиграть что-то меньшее, выставляют большее требование"

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В Минобороны объяснили тактику Путина в отношении НАТО: "Чтобы выиграть что-то меньшее, выставляют большее требование"
В Министерстве обороны Украины прокомментировали желание президента Российской Федерации Владимира Путина получить письменные гарантии по поводу невступления Украины в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на слова заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире "24 канала".

"Мы все понимали, что именно это он преследует, просто это не озвучивали напрямую. Сейчас, очевидно, ставки увеличились и теперь он позволяет себе говорить откровенно то, что все и так понимали. Это очень серьезная и агрессивная заявка", - сказала она.

По ее словам, Украина не будет отказываться от этих стремлений, и Путин это очень хорошо осознает. И поэтому усложняет любой переговорный процесс таким требованием.

"Если целью стоит задача усложнить процесс, выбить из равновесия другую сторону, завести ее в тупик, поставить перед серьезным вызовом, то я могу предположить, что такую ​​тактику могут использовать - чтобы выиграть что-то меньшее, выдвигают большее требование", - заявила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только Украина и члены НАТО имеют право определять вектор дальнейшего развития своих отношений, - МИД

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Топ комментарии

  • Дід Трохим
    Да что там ЕС, если в Украине ходят на концерты Басты, после того как убиты десятки тысяч украинцев.
    Это видать зюзины фаны. Им без разницы.
  • Sophia-Maria Duglass
    Надо почаще печатать картинку с руками **** в крови по локоть
    И задавать вопрос - как не стыдно политикам ЕС пожимать руку убийцы
  • Петр Александрович 9026e757
    Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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