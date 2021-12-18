В Минобороны объяснили тактику Путина в отношении НАТО: "Чтобы выиграть что-то меньшее, выставляют большее требование"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на слова заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире "24 канала".
"Мы все понимали, что именно это он преследует, просто это не озвучивали напрямую. Сейчас, очевидно, ставки увеличились и теперь он позволяет себе говорить откровенно то, что все и так понимали. Это очень серьезная и агрессивная заявка", - сказала она.
По ее словам, Украина не будет отказываться от этих стремлений, и Путин это очень хорошо осознает. И поэтому усложняет любой переговорный процесс таким требованием.
"Если целью стоит задача усложнить процесс, выбить из равновесия другую сторону, завести ее в тупик, поставить перед серьезным вызовом, то я могу предположить, что такую тактику могут использовать - чтобы выиграть что-то меньшее, выдвигают большее требование", - заявила она.