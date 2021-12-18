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Послы стран "Большой семерки" надеются на скорейшее завершение процесса отбора главы САП

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Послы стран "Большой семерки" надеются на скорейшее завершение процесса отбора главы САП
Послы стран "Большой семерки" надеются на скорейшее завершение процесса отбора главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом говорится в сообщении послов стран G7, обнародованном 18 декабря в Твиттере по итогам встречи дипломатов с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ.

"Послы G7 были рады снова видеть президента Владимира Зеленского для продолжения нашего продуктивного диалога. Послы подчеркнули свою приверженность безопасности Украины и обсудили прогресс реформ в Украине в 2021 году", - говорится в сообщении.

Послы приветствовали закон о НАБУ и выразили ожидания конкурентного избрания его нового директора и скорого завершения процесса отбора главы САП. Они также выразили надежду на прогресс в реформе, которая обеспечит трансформированную, современную СБУ.

Также послы G7 приветствовали историческое законодательство о судебной реформе 2021 года и выразили надежду на полную имплементацию. Они надеются на дальнейшее позитивное развитие судебной реформы в 2022 г., включая прозрачный конкурсный процесс для новых судей Конституционного Суда.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    вже відкритим текстом тикають ЄрЗе у його брехливі обіцянки Байдену та всім іншим главам держав G7.
  • Myroslav Hrabovsky
    Тссссс…це божевільний.
  • 5 копійок
    Це віслюк, а він впертий.
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