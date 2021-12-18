Новости • Борьба с коронавирусом

Для производства COVID-вакцины против штамма "Омикрон" требуется менее трех месяцев, - Moderna

3 188158
Для производства COVID-вакцины против штамма "Омикрон" требуется менее трех месяцев, - Moderna
Для производства адаптированной под COVID-штамм "Омикрон" вакцины требуется менее трех месяцев. Зависит от регулирующих органов в каждой стране, которые могут иметь разные требования.

Об этом заявил глава европейского подразделения американской компании Moderna Дэн Стейнер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Repubblica.

Чем больше циркулирует вирус, тем больше риск появления нового варианта, сообщил он.

"Производство адаптированной под "Омикрон"-штамм вакцины занимает менее трех месяцев. Мы ждем ответа от науки, прежде чем решить, следует ли начинать производство новой адаптированной под этот штамм вакцины", - сказал Стейнер.

Глава европейского подразделения Moderna отметил, что сроки утверждений адаптированной под новый вид SARS-CoV-2 вакцины будут зависеть от того, как ее использование утвердят национальные регуляторы.

"Достаточно ли того факта, что мы использовали ту же методику, что и при создании уже существующих вакцин, которые получили 250 млн человек, чтобы считать обновленную версию безопасной? Надо ли нам проводить тесты на добровольцах, чтобы доказать это?" – объяснил Стейнер.

Напомним, в Украине был обнаружен штамм "Омикрон". Человек, оказавшийся инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19.

Читайте: ВОЗ одобрила COVID-вакцину Covovax для экстренного применения

Топ комментарии

  • Alexander Tsvelikh
    Из фуфлодемии лезут белые нитки, одна за другой. Население начинает прозревать что его развели как лохов на Привозе.
  • Василь Довганенко 7230397a
    А через 3 місяці почне домінувати не Омікрон, а Тримукріл. І так до безкінечності бустерні дози вакцинування.
  • Простой Прагматик
    ​​Пандемическое мошенничество - политики и СМИ лгут: медсестра даёт показания.



    Медсестра из Берлина говорит открыто: она больше не хочет молчать о гигантской лжи СМИ, политиков и жаждущих наживы фармацевтических компаний.



    В своем шокирующем видео она описывает реальную ситуацию в одной из крупных больниц в столице Германии.



    Больничные койки в основном занимают не пациенты с ковидом. Вместо этого всё больше и больше молодых людей с сердечными заболеваниями оказываются в других отделениях.



    Медсестра из отделения Covid-19 описывает шокирующую реальность систематического и крупномасштабного мошенничества при проведении ПЦР-тестов. Она спрашивает: почему вы все подыгрываете?



    Манфред Улекс Линда работает медсестрой уже 25 лет. В течение последних двух лет политики и СМИ рассказывали ей о том, что происходит в палатах. Однако, в отличие от медицинского персонала, они не имеют права голоса. Мы часто слышим подобные описания о больницах, но здесь разница заключается в следующем: Линда храбрая, она показывает свое лицо. Её описание ситуации в немецких больницах очень напоминает бывшего директора службы здравоохранения, которую насильно перевели на другую работу из-за её критики.



    Опытная медсестра, похоже, уже смирилась с тем, что потеряет работу в случае обязательной вакцинации. Линда смотрит на вещи прагматично: «Я могу помочь себе сама. Но кто поможет вам, если меня здесь больше не будет?», - спрашивает она. Линда просит людей, наконец, перестать подыгрывать и не позволять этому больше продолжаться.



    Для неё совершенно неприемлемо, что она больше не должна лечить невакцинированных людей.



    Медсестра объясняет, как искусственно проверяются значения заболеваемости, а значит и сама «пандемия».



    Она видит в отделении Covid людей, которые раньше лечились в отделении травматологической хирургии после, например, перелома ноги. Затем у них обнаруживается «положительный» тест на Covid-19, и они попадают в соответствующее отделение. То же самое делается с матерями новорожденных детей. Или с людьми, госпитализированными для проведения диализа или химиотерапии. Эти пациенты не страдают от дыхательной недостаточности, но положительный тест ПЦР все равно приводит их в отделение Covid.



    Смертность от ковида сопоставима со смертностью от гриппа, однако опытная медсестра не отрицает существования серьезных случаев заболевания коронавирусом: «Да, есть серьезные случаи, они есть в каждой волне гриппа. В каждой волне гриппа умирают молодые люди и дети. Даже больше, чем от ковида! Но тебя это не волнует, потому что ты хочешь бояться!»



    Линда говорит, что это абсурд - отправлять её измерять кислород молодым матерям и здоровым младенцам, когда у них ничего нет. И действительно, «в палатах Covid-19 умирают старики. Они умирают не от ковида, а с ковидом», - описывает медсестра.



    И все сами по себе. Линда говорит, что никогда не видела такого во время эпидемии гриппа. Пожилые люди никогда не были так брошены своими детьми. Они сидели в одиночестве у своих кроватей и плакали, потому что не могли видеть своих близких.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости