Гогилашвили: Работники ГУР меня сопровождали, потому что проводилась спецоперация, и мы выезжали в зону ООС вместе на автомобилях МВД

Уволенный заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили объяснил, почему его сопровождали офицеры спецназначения Главного управления разведки Министерства обороны, - проводилась спецоперация.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гогилашвили рассказал в интервью "Бабелю".

На вопрос журналистов по поводу того, пользуется ли он охраной сотрудников "Альфы" и ездит ли на автомобилях с номерами прикрытия СБУ, Гогилашвили ответил:

"Меня не охраняют сотрудники "Альфы". На меня было совершено покушение, мне расстреляли машину. Было открыто дело. Я отказался от охраны. Но ребенок и жена ездят с охраной. И когда показывают моего ребенка и садик, в который он ходит - обычный садик в нашем районе - это не очень хорошо. Я бы спокойно ездил на машине без прикрытия, если бы мне ее не расстреливали. Если бы я пончиками торговал или пирожками".

Напомним, что ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники сообщал, что на блокпосте (где произошел конфликт с полицейскими) Гогилашвили охраняли шестеро военнослужащих – офицеры спецназначения Главного управления разведки Министерства обороны воинской части 2245.

Комментируя эту информацию, Гогилашвили отметил: "Это неправда. Тойота Ленд Крузер (автомобиль, на котором он передвигался. - Ред.) находится на балансе МВД, и автомобиль Volkswagen - так же. На оба автомобиля мы выписывали командировки. Эти оба автомобиля принадлежат МВД - это факт. Почему сопровождали работники разведки? Проводилась спецоперация, и мы выезжали в зону ООС вместе. Меня сопровождали эти работники. Меня не охраняли

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На уточняющий вопрос о наличии у него охраны бывший замминистра подчеркнул: "Охраны у меня нет. Мне предлагали КОРД, предлагали "Альфу" - я отказался. Особенно после покушения на Сергея Шефира настаивали, чтобы я ездил вместе с охраной.