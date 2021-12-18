Бывший глава Днепропетровского облсовета подозревается в злоупотреблении властью и угрозе убийством, - полиция

Противоправными действиями 48-летний мужчина нанес местному бюджету ущерб почти в 10 миллионов гривен. Также принуждал своего подчиненного к подписанию заведомо ложных документов и угрожал ему убийством. По обоим фактам полицейские объявили фигуранту подозрение, а суд избрал меру пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области совместно со следователями полиции области разоблачили бывшего главу Днепропетровского областного совета в противоправной деятельности.

Сообщается, что подозреваемый, действуя в интересах частной компании, нарушил процедуру продажи коммунального имущества, чем нанес ущерб более чем на 9,7 млн ​​грн. Вопрос продажи имущества ни разу не выносился на рассмотрение профильной комиссии Днепропетровского областного совета, а также не была соблюдена процедура опубликования информации о продаже имущества в средствах массовой информации.

Соответственно, частная компания получила необоснованное право на приобретение имущества, а также скидку при его покупке.

Отдельно полицейские установили факт угрозы убийством одному из работников. Работая первым заместителем председателя одного из горсоветов, он запугивал и принуждал начальника управления к подписанию заведомо ложных актов выполненных работ частной компанией.

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Экс-главе Днепропетровского облсовета предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. 17 декабря судом избрана мера пресечения – залог 1 миллион 135 тысяч гривен.

Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.