Гогилашвили о прохождении спецпроверки: "Какой-то допуск мне дали на работу. Я не знаю, к чему допуск дают". ВИДЕО
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Уволенный недавно заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили заверил, что перед назначением в МВД проходил спецпроверку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Бабелю.
"Если мне дали допуск и все остальное - наверное [проходил]. Допуск мне дали к работе. Я не знаю, к чему допуск дают. Какой-то допуск мне дали к работе", - сказал Гогилашвили.
На вопрос журналистов "Допуск к чему - к гостайне?" он ответил: "Я не знаю, к чему допуск дают. Какой-то допуск мне дали к работе".
В то же время, уже бывший заместитель главы МВД отметил, что результаты этой проверки ему неизвестны.
"Если работал - значит, однажды это проверяли. Этот вопрос не ко мне", - добавил он.