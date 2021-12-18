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Гогилашвили о прохождении спецпроверки: "Какой-то допуск мне дали на работу. Я не знаю, к чему допуск дают". ВИДЕО

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Уволенный недавно заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили заверил, что перед назначением в МВД проходил спецпроверку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Бабелю.

"Если мне дали допуск и все остальное - наверное [проходил]. Допуск мне дали к работе. Я не знаю, к чему допуск дают. Какой-то допуск мне дали к работе", - сказал Гогилашвили.

На вопрос журналистов "Допуск к чему - к гостайне?" он ответил: "Я не знаю, к чему допуск дают. Какой-то допуск мне дали к работе".

В то же время, уже бывший заместитель главы МВД отметил, что результаты этой проверки ему неизвестны.

"Если работал - значит, однажды это проверяли. Этот вопрос не ко мне", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Aleksey NotBad
    Я не разбираюсь, я не местный. Ау!где я ваще?
  • Ksenia VB
    А чого мовою окупанта базікають ?
    Воно стало чиновником не володіючи мовою держави, в яку прилаштувалось ?
  • jklpqrs
    И я не знаю. Никто не знает...
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