Гогилашвили о прохождении спецпроверки: "Какой-то допуск мне дали на работу. Я не знаю, к чему допуск дают". ВИДЕО

Уволенный недавно заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили заверил, что перед назначением в МВД проходил спецпроверку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Бабелю.

"Если мне дали допуск и все остальное - наверное [проходил]. Допуск мне дали к работе. Я не знаю, к чему допуск дают. Какой-то допуск мне дали к работе", - сказал Гогилашвили.

На вопрос журналистов "Допуск к чему - к гостайне?" он ответил: "Я не знаю, к чему допуск дают. Какой-то допуск мне дали к работе".

В то же время, уже бывший заместитель главы МВД отметил, что результаты этой проверки ему неизвестны.

"Если работал - значит, однажды это проверяли. Этот вопрос не ко мне", - добавил он.

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