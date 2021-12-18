Численность войск РФ на Донбассе согласно расчету поставок продовольствия в решении суда РФ - от 26 до 32 тысяч человек, - Бутусов

Численность армейских корпусов ВС РФ на оккупированных территориях Донбасса согласно расчету поставок продовольствия в решении суда Ростова-на-Дону составляет от 26 до 32 тысяч человек.

Об этом пишет на странице в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он напомнил, что скандал вокруг решения Кировского суда Ростова-на-Дону от 10 ноября получил широкий резонанс в мире.

В частности, в приговоре по делу замглавы регионального управления ООО "Технология" Вячеслава Забалуева речь идет о том, что он отвечал за поставки продовольствия на Донбасс в 2018-19 годах: "Данное продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР. Периодичность поставок 1 раз в две недели. Колонна формировалась более чем из 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн и общим объемом более 1300 тонн. В ассортимент поставляемого продовольствия входили мука, консервы, свежие овощи. Суммарная стоимость продовольствия на одну поставку составляла более 130 млн рублей".

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Как отмечает Бутусов, российский суд, таким образом, не только подтвердил факт наличия ВС РФ на Донбассе и их централизованного снабжения из России, но и позволил произвести расчеты численности противника исходя из выделенных рационов.

"Согласно постановлению правительства РФ № 1420 от 2020-го года на одного военнослужащего полагается выдача по норме общевойскового пайка № 1 для сухопутных войск, вес продуктов в котором на человека в сутки составляет свыше 2,5 кг. Исходя из этой нормы, надо добавить также, что здесь учитывается общий вес продуктов, без упаковки и тары, которые, однако, добавляют вес груза при перевозке.

По авторитетной оценке известного волонтера и эксперта реформы питания Минобороны Украины Дианы Петрени, поставки продовольствия показывают расчетную численность российских войск на Донбассе около 26 тысяч человек.

Я не являюсь экспертом в данном вопросе как Петреня, но по калькуляции, у меня сложилось мнение, что расчетная цифра может быть близка к норме поставок на 30-32 тысячи человек.

Вместе с тем, 26 тысяч человек - это вполне вероятное число российских войск. Как известно, украинские войска в ООС имеют численность до 40 тысяч, но при этом противник уступает в численности во всех линиях, боевые порядки у россиян более разреженные, в отличие от ВСУ сил для ротаций соединений в полном составе нет", - написал Бутусов.