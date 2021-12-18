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Украина занимает 8 место в мире по количеству международных мигрантов украинского происхождения

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Украина занимает 8 место в мире по количеству международных мигрантов украинского происхождения
На сегодняшний день Украина занимает 8-е место в мире по количеству международных мигрантов украинского происхождения.

Об этом говорится в сообщении Офиса омбудсмена по случаю Международного дня мигранта, сообщает Цензор.НЕТ.

"По количеству международных мигрантов украинского происхождения Украина занимает 8 место", - сообщается на странице омбудсмена в Фейсбуке.

Отмечается, что уполномоченный принимает необходимые меры для обеспечения соблюдения прав человека и основных свобод мигрантов, а также уделяет значительное внимание мигрантам, оказавшимся в затруднительном положении вдали от дома и нуждающихся в помощи и защите.

В Офисе омбудсмена также отметили, что сегодня каждый 35 человек проживает, учится или работает за пределами своей страны, а общая численность мигрантов составляет более 300 миллионов человек.

По данным ООН, общая доля мигрантов от всех жителей планеты составляет около 3,5%, подавляющее большинство которых происходит из Индии, Мексики и Китая. Кроме того, основная доля мигрантов живет только в десяти странах: США, Германии, Саудовской Аравии, России, Великобритании, ОАЭ, Франции, Канаде, Австралии, Италии.

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  • 18c49ed2
  • 18c49ed2
    За 10 місяців з України виїхало понад 600 тисяч українців. Це найвищий показник за останні 11 років, - "Опендатамедіа" Джерело: https://censor.net/ua/n3305773
  • Игнатьев Фион
    Дожилися з зебільною владою, що не можна нормально жити, лише виживати або здихати в Україні. Про яке множинне громадянство воно верзе, який дурень сюди повернеться після нормального життя.
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