Морозы ударят до -19: в Украину идет резкое похолодание
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Так, в ближайшие дни в Украине будет пасмурная погода со снегом, но относительно теплая. Максимум ночью температура опустится до -4 градусов.
В то же время, уже с 21 декабря по всей стране похолодает. На востоке ожидается -10 градусов днем, ночью -13, на юге -4, ночью -6. В северных областях днем ожидается похолодание -11, ночью -14. На западе Украины до -7 днем и -10 ночь, в центральных областях днем до -8, ночью до -12.
В Киеве 21 декабря ожидается до -12, днем потеплеет до -7.
22 декабря мороз усилится. До -19 похолодает ночью на востоке страны, в частности, в Харьковской и Луганской областях. В Донецкой области ночью ожидается -17. Днем немного потеплеет – максимальная температура днем -13.
На севере Украины 22 декабря ожидается до -16, днем до -11, в западных областях и на юге ночью ожидается -14, а вот днем -7, в центральных регионах ночью до -16, днем до -8.
В Киеве столбики термометров опустятся до -12 ночью, днем -7.