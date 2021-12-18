Дипломатия сдержала российскую эскалацию весной и мобилизовала партнеров Украины осенью, - Кулеба
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на брифинге 17 декабря, презентуя достижения украинской дипломатии в 2021 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.
"Активная дипломатическая деятельность Президента Украины Владимира Зеленского и Министерства иностранных дел позволила снизить напряжение во время российской эскалации весной. В настоящее время благодаря этой дипломатической работе нам удалось консолидировать мировую коалицию в поддержку Украины, а главное – инициировать в ноябре работу над воплощением комплексного пакета сдерживания России, основные параметры которого мы сформировали и предложили партнерам. Этот пакет включает политическую поддержку и поддержку безопасности Украины, разработку жестких санкций против государства-агрессора на случай дальнейшей эскалации," - отметил министр.
Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в течение 2021 года Москва прибегла к двум угрожающим и беспрецедентно масштабным эскалациям: стягивание войск весной и новых угроз вторжения осенью, которые продолжаются по сей день.
"Министерство иностранных дел как весной, так и сейчас работает в усиленном антикризисном режиме. МИД Украины находится в постоянном контакте с союзниками и партнерами для сдерживания агрессивных действий РФ. Все это дипломатия ради мира", - отметил министр.
Кулеба напомнил, что 15-16 декабря Президент Украины нанес визит в Брюссель, где провел переговоры с руководителями ЕС и НАТО.
"Мы видим конкретные результаты этих переговоров. Европейский Совет и Североатлантический совет НАТО четко предостерегли, что любая агрессия России против Украины будет иметь для нее неподъемную цену. НАТО подчеркивает, что вопрос отношений Украины с Альянсом - это вопрос наших двусторонних отношений и никто не будет в них вмешиваться," – отметил министр.
В течение 2021 года Дмитрий Кулеба провел 53 телефонных разговора и раунда переговоров с целью мобилизации международной поддержки Украины на фоне агрессивных действий России.