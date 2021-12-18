Беларусь готова разместить ядерное оружие в случае "угрозы со стороны НАТО", - глава МИД РБ Макей

Беларусь готова разместить на своей территории российское ядерное оружие при наличии угрозы со стороны НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью телеканалу RT Arabic.

"То, о чем заявил Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения - это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", - цитирует Макея Госагентство БелТА в субботу.

Глава белорусского МИД также заявил о якобы "наращивании сил НАТО в Украине".

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"Мы видим, что численность находящихся на территории Украины военнослужащих США и НАТО растет", - заявил министр.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал в начале декабря, что заявления Александра Лукашенко о возможности размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси можно расценивать как оговорку Запада.

"Я бы это заявление воспринимал как очень серьезную оговорку, которая продиктована прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад", - сказал он 1 декабря.

По его словам, в частности, когда в Германии формировалась новая коалиция, со стороны некоторых лиц звучали требования по выводу ядерного оружия с территории Германии, а генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил о возможности передвижения ядерного оружия на восток. "Что еще нужно объяснять нашим западным коллегам, чтобы подобного рода безрассудство все-таки остановилось? Я думаю, Александр Григорьевич Лукашенко реагировал именно на эти меры", - сказал Лавров.

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