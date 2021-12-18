С начала суток на Донбассе ранен один украинский воин. Оккупанты 7 раз нарушили режим перемирия, - штаб ООС
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе населенного пункта Широкино противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17".
В направлении Южного оккупанты вели огонь трижды, используя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.
Вблизи Водяного и Троицкого враг совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм.
Возле Новозвановки русские наемники вели огонь из гранатометов разных систем.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними".