С начала суток на Донбассе ранен один украинский воин. Оккупанты 7 раз нарушили режим перемирия, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.