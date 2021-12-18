У Порошенко сообщили о встрече с Вселенским Патриархом: "Договоренность была достигнута 15 декабря"

Состоялась встреча пятого Президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко с Вселенским Патриархом Варфоломеем, о которой было договорено во время телефонного разговора 15 декабря в годовщину Объединительного собора.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы.

Как сообщил Петр Порошенко, стороны обсудили перспективы дальнейшего развития и поддержки Православной Церкви Украины, в первую очередь признание ее другими православными церквями-сестрами, отметили важность дальнейшего укрепления и развития ПЦУ как залога единения украинского общества.

Петр Порошенко рассказал журналистам, что встреча длилась около двух часов.

"Я очень благодарен Его Всесвятости Вселенскому Патриарху, Священному Синоду за такое огромное внимание, которое Его Всесвятость демонстрирует по отношению к Украине", – сказал Порошенко.

"Мы обсудили огромное количество вопросов. Начиная с результатов его визита в Соединенные Штаты, встречи с президентом Байденом, где они очень много говорили об Украине", – отметил Петр Порошенко.

"Мы скоординировали наши действия, начиная от процедуры и процесса признания Православной Церкви Украины сестрами – православными церквями в мире. Его Всесвятость оставляет признание нашей Церкви одним из своих сверхважных приоритетов. И это очень приятно", – говорит пятый Президент.

"Мы договорились о чрезвычайно важных действиях, которые мы будем предпринимать в 2022 году", – сообщил Порошенко

"Я поздравил Его Всесвятость с третьей годовщиной Объединительного собора, когда была создана, а точнее – возобновлена ​​работа Православной Церкви Украины при прямом участии и поддержке Его Всесвятости Вселенского Патриарха и Синода нашей Матери-Церкви", – напомнил Порошенко.

Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил Петра Порошенко и весь украинский народ с рождественскими праздниками. Его Всесвятость передал благословение украинскому народу для того, чтобы в стране был мир и благополучие.

"Я передал поздравления от верных Его Всесвятости с Рождеством, с Веселыми праздниками. Хочу передать всем телезрителям, всем украинцам благословения от Его Всесвятости, хочу передать поздравления с грядущими праздниками. Всегда помните, что Бог есть с Украиной, что Вселенский Патриарх молится за нас. Не теряйте оптимизма. Несмотря на все испытания, которые нам посылает судьба, все будет хорошо", – убежден лидер "Европейской Солидарности".

Как известно, 15 декабря Петр Порошенко провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Его Всесвятость приветствовал пятого Президента с годовщиной Объединительного собора и пригласил посетить резиденцию Вселенского Патриарха на Фанаре.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 17 декабря 2021 года следователи ДБР пытались вручить повестку для вызова на допрос пятому президенту Украины, народному депутату Украины от партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко, но это им сделать не удалось.

В "ЕС" назвали это "преследованием лидера оппозиции".

Также в "ЕС" отметили, что представители ДБР знали, что Петр Порошенко уезжает в загранкомандировку и пытались использовать это.













