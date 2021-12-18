Зеленский подписал закон об упрощенном гражданстве для иностранцев, воевавших на Донбассе
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах ВСУ, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и преследовались за политические убеждения.
Как известно, Верховная Рада 14 декабря приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" об упрощенном обретении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" (№5630). За соответствующее решение проголосовали 285 народных депутатов.
15 декабря Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон об упрощенном обретении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.