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Зеленский подписал закон об упрощенном гражданстве для иностранцев, воевавших на Донбассе

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Зеленский подписал закон об упрощенном гражданстве для иностранцев, воевавших на Донбассе
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" по упрощенному приобретению гражданства Украины отдельными категориями лиц" №1941-ІХ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах ВСУ, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и преследовались за политические убеждения.

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Как известно, Верховная Рада 14 декабря приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" об упрощенном обретении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" (№5630). За соответствующее решение проголосовали 285 народных депутатов.

15 декабря Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон об упрощенном обретении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

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Топ комментарии

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Хоч щось добре.
    Але, щоби цей закон не став шпариною для протягування в Україну всяких Гогі, Коротких, та Арахамій...
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ну нарешті,на 8-у році війни...
  • Чайка Київ
    Якщо ці іноземці воювали, а не з'їздили декілька раз на фронт, як пліснява, яка отримала УБД, саме за такі трюки.
    "Руслан Демченко в 2020 году получил статус участника боевых действий."
    Источник: https://censor.net/ru/n3298748
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