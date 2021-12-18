Европа остается главным торговым партнером Украины: доля экспорта в ЕС достигла 40%, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал информацию об экспорте украинских товаров в мир.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер написал в фейсбуке.

Шмыгаль подчеркнул: "В январе-октябре экспорт украинских товаров составил более 54 млрд долларов, что на 38% больше чем в прошлом году. Экспорт товаров по итогам года будет наибольший за последние 8 лет. За 10 месяцев 2021 года главным рынком сбыта украинских товаров остался Европейский Союз с долей в 40%".

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