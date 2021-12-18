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Европа остается главным торговым партнером Украины: доля экспорта в ЕС достигла 40%, - Шмыгаль

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Европа остается главным торговым партнером Украины: доля экспорта в ЕС достигла 40%, - Шмыгаль
Фото: Рейтер
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал информацию об экспорте украинских товаров в мир.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер написал в фейсбуке.

Шмыгаль подчеркнул: "В январе-октябре экспорт украинских товаров составил более 54 млрд долларов, что на 38% больше чем в прошлом году. Экспорт товаров по итогам года будет наибольший за последние 8 лет. За 10 месяцев 2021 года главным рынком сбыта украинских товаров остался Европейский Союз с долей в 40%".

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Топ комментарии

  • Валадімір Щєлєнскій
  • Kobsar Alexander
    По данным Государственной таможенной службы Украины, всего в течение января - мая 2021 года года Россия занимает третье место по товарообороту с Украиной в денежном эквиваленте после Китая и Германии.

    По данным таможенной службы, в 2020 году товарооборот между Украиной и Россией составил $7,3 млрд.

    Как гриться: Ни слов, ни выражений...
  • Койот Восточноукраинский
    Если бы наибольший в количественном измерении, то честь и хвала. А в ценовом, при росте в 4 раза цен на руду, лес, металл, в 2 раза на зерно и продукты питания, такое себе. Качнется кривая цен на сырье вниз и экспорт упадет следом.
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