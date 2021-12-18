Киев просит США предоставить ракеты Patriot и системы ПВО, - CNN

Украинские чиновники просят США, чтобы те предоставили системы противовоздушной обороны, например зенитные ракеты Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание CNN со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, администрация Байдена все еще взвешивает, присылать ли украинцам больше вооружения и оборудования после поставок за последние два месяца противотанковых ракет Javelin и командно-пусковых установок, патрульных катеров класса Island, аптечек, радиоприемников, электроники, медицинского оборудования, двигателей, генераторов, запчастей, а также стрелкового оружия и боеприпасов.

Советник национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность, что такие поставки могут рассматриваться Россией как крайне провокационные, в момент, когда США, Европа и НАТО пытаются заставить Москву к деэскалации. Тем не менее, Белый дом не исключает полностью такие поставки.

"Поскольку мы следим за дипломатическими каналами, мы также будем готовиться ко всем непредвиденным ситуациям, - сказал Салливан журналистам в начале этого месяца. - ... в том числе путем подготовки конкретных ответов на российскую эскалацию, если они понадобятся - конкретные, надежные, четкие ответы, если они пригодятся".

The Washington Post сообщила, что Россия расширяет свое военное присутствие на границе с Украиной. Американские и европейские чиновники заявляли журналистам о "необычных перемещениях техники и военных на западном фланге России" – на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию в отношении Украины.

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