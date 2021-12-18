Киев просит США предоставить ракеты Patriot и системы ПВО, - CNN
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание CNN со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, администрация Байдена все еще взвешивает, присылать ли украинцам больше вооружения и оборудования после поставок за последние два месяца противотанковых ракет Javelin и командно-пусковых установок, патрульных катеров класса Island, аптечек, радиоприемников, электроники, медицинского оборудования, двигателей, генераторов, запчастей, а также стрелкового оружия и боеприпасов.
Советник национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность, что такие поставки могут рассматриваться Россией как крайне провокационные, в момент, когда США, Европа и НАТО пытаются заставить Москву к деэскалации. Тем не менее, Белый дом не исключает полностью такие поставки.
"Поскольку мы следим за дипломатическими каналами, мы также будем готовиться ко всем непредвиденным ситуациям, - сказал Салливан журналистам в начале этого месяца. - ... в том числе путем подготовки конкретных ответов на российскую эскалацию, если они понадобятся - конкретные, надежные, четкие ответы, если они пригодятся".
The Washington Post сообщила, что Россия расширяет свое военное присутствие на границе с Украиной. Американские и европейские чиновники заявляли журналистам о "необычных перемещениях техники и военных на западном фланге России" – на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию в отношении Украины.