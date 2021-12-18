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Киев просит США предоставить ракеты Patriot и системы ПВО, - CNN

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Киев просит США предоставить ракеты Patriot и системы ПВО, - CNN
Украинские чиновники просят США, чтобы те предоставили системы противовоздушной обороны, например зенитные ракеты Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание CNN со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, администрация Байдена все еще взвешивает, присылать ли украинцам больше вооружения и оборудования после поставок за последние два месяца противотанковых ракет Javelin и командно-пусковых установок, патрульных катеров класса Island, аптечек, радиоприемников, электроники, медицинского оборудования, двигателей, генераторов, запчастей, а также стрелкового оружия и боеприпасов.

Советник национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность, что такие поставки могут рассматриваться Россией как крайне провокационные, в момент, когда США, Европа и НАТО пытаются заставить Москву к деэскалации. Тем не менее, Белый дом не исключает полностью такие поставки.

"Поскольку мы следим за дипломатическими каналами, мы также будем готовиться ко всем непредвиденным ситуациям, - сказал Салливан журналистам в начале этого месяца. - ... в том числе путем подготовки конкретных ответов на российскую эскалацию, если они понадобятся - конкретные, надежные, четкие ответы, если они пригодятся".

The Washington Post сообщила, что Россия расширяет свое военное присутствие на границе с Украиной. Американские и европейские чиновники заявляли журналистам о "необычных перемещениях техники и военных на западном фланге России" – на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию в отношении Украины.

Читайте также: Путин пока не принял решения о вторжении в Украину, - Салливан

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Топ комментарии

  • Voc Vox
  • Voc Vox
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Браво! Наконец кто то это сказал публично и громко - на всю Украину!

    Ayder Muzhdabaev7 минут назад

    À LA GUERRE COMME À LA GUERRE Перед лицем великої війни Україні потрібні публічні проскрипційні списки Як то кажуть, à la guerre comme à la guerre - на війні як на війні. Я певен, що все завжди треба робити чесно й відкрито. Якщо нам відкрито погрожують великою війною на знищення, я вважаю, що ми так само маємо публічно попередити наших ворогів про те, що ми зробимо в цьому випадку. Причому попередити як ворогів ззовні, так і їхніх посібників-колаборантів всередині. Одним з необхідних/дієвих попереджень, на мою думку, має стати публічне формування патріотичними проукраїнськими силами проскрипційних списків на випадок початку тотальної війни московії з Україною, до чого я просто зараз цих людей закликаю. Цим треба займатися спокійно, публічно, системно та обґрунтовано. Почати можна за суто формальною ознакою - з членів фракції проросійських колаборантів у ВР. Далі - обґрунтовувати й додавати наступних загальновідомих ворогів України, проросійських пропагандистів, інших російських найманців тощо. Ситуація складається так, що ці зрадники в ці дні не мають спати спокійно, тим більше - почуватися вільно в публічному просторі, а мають виразно усвідомлювати те, що на них чекає, якщо їхній любимий «путін прийде». Нічого доброго, причому відразу, в перші ж дні великої війни. До жодного Ростову вони втікти не встигнуть, вони - всі до одного - мають це відчути та зрозуміти. Бо жарти закінчилися. Жодна країна, жодне суспільство не терпітиме колаборантів у тилу під час війни ща своє існування, війни, ставка в якій - життя країни та нації. Україна - не виняток. Усе гранично серйозно. Ніби це аксіома. Але це треба заздалегідь довести до всіх. Звісно, народним депутатам треба якомога швидше ухвалити жорсткі й дієві закони проти колаборантів. Але суспільству немає сенсу чекати, бо це є однією зі складових його самозахисту.

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