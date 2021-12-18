Россия направила для патрулирования в небе Беларуси два бомбардировщика, способных нести ядерные заряды
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода.
Два бомбардировщика Tu-22M3 производят патрулирование в сопровождении истребителей Su-30SM, приписанных к авиационным частям как в Беларуси, так и в России.
За последний месяц это уже третья подобная патрульная миссия в белорусском небе.
Издание напоминает, что отношения Беларуси с Европейским союзом остаются напряженными в связи с прибытием в последние месяцы к белорусско-польской границы тысяч мигрантов с Ближнего Востока и Центральной Азии. В Брюсселе считают, что кризис с мигрантами мог быть намеренно устроен режимом Лукашенко.
В Киеве выразили опасения, что Москва могла бы использовать белорусскую территорию для поддержки войск, которые, вероятно, способны ворваться на территорию Украины.
США и их союзники по НАТО в последнее время неоднократно предупреждали Россию, что нападение на Украину повлечет за собой "тяжеые последствия".