Россия направила для патрулирования в небе Беларуси два бомбардировщика, способных нести ядерные заряды

РФ 18 декабря направила два стратегических бомбардировщика к западным границам Беларуси. Западные СМИ обращают внимание, что оба самолета способны нести ядерные заряды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода.

Два бомбардировщика Tu-22M3 производят патрулирование в сопровождении истребителей Su-30SM, приписанных к авиационным частям как в Беларуси, так и в России.

За последний месяц это уже третья подобная патрульная миссия в белорусском небе.

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Издание напоминает, что отношения Беларуси с Европейским союзом остаются напряженными в связи с прибытием в последние месяцы к белорусско-польской границы тысяч мигрантов с Ближнего Востока и Центральной Азии. В Брюсселе считают, что кризис с мигрантами мог быть намеренно устроен режимом Лукашенко.

В Киеве выразили опасения, что Москва могла бы использовать белорусскую территорию для поддержки войск, которые, вероятно, способны ворваться на территорию Украины.

США и их союзники по НАТО в последнее время неоднократно предупреждали Россию, что нападение на Украину повлечет за собой "тяжеые последствия".