Политики старого типа не смогут занять пост президента Украины, очень большие шансы у раскрученной медийной персоны, - Мустафин
Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.
На вопрос, есть ли шансы победить у нынешних политиков, Мустафин ответил: "Из тех, кто ведет себя как обычный украинский политик, – ни у кого".
Зато у раскрученной медийной персоны "очень большие шансы". "Потому что такой запрос в обществе есть. И этот запрос действительно не столько на новые лица, а на другие", - заметил Мустафин.
На вопрос относительно мнения, что после победы Джо Байдена на выборах в США будет тренд на возвращение политиков старого образца на выборах, медиаэксперт отметил, что сам Байден делает все, чтобы такой тенденции не было.
"А что, кто-то доволен очень годом работы Байдена? Нет. Он не стал прорывом. А у нас другая страна. Это не та часть мира, где Байден, Макрон или Борис Джонсон. Помните старый анекдот о Вовочке, который отвечает учительнице "Эх , Мария Ивановна, мне бы ваши проблемы". У нас действительно другие проблемы, и у нас люди ждут именно прорыва. Я думаю, что в нашей местности для многих Байден - это просто скучный политик", - заметил эксперт. Добавив, что украинцы будут искать нескучного президента.
Он также обратил внимание, что в СМИ стало очень много Дмитрия Гордона.
В то же время Мустафин не исключил, что Зеленский переизберется на второй срок, но не будет такой власти из-за потери большинства в парламенте.