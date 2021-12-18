В Украине упростили процедуру получения документов для зарегистрированных на оккупированных территориях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощенной выдаче документов людям, зарегистрированным на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на пресс-лужбу главы государства.

"Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении сведений о зарегистрированном месте жительства лиц на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе, а также оформление документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, или документов, удостоверяющих личность и подтверждающих его специальный статус" №1916-ІХ, который парламентарии приняли 30 ноября", - говорится в сообщении.

Этот документ регулирует механизм внесения сведений о зарегистрированном месте проживания граждан на оккупированных территориях, а также позволяет определить места оформления документов.

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Напомним, 30 ноября Верховная Рада приняла закон, который будет способствовать лицам, проживающим на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и Севастополе в получении документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или его статус, с внесенными в них сведениями о зарегистрированное место жительства на этих территориях. За соответствующий законопроект №4564 проголосовали 299 народных депутатов.