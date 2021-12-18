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Оккупанты на Донбассе учат детей обращению с оружием и приверженности "русскому миру", - Денисова

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Оккупанты на Донбассе учат детей обращению с оружием и приверженности "русскому миру", - Денисова
В оккупированных частях Донецкой и Луганской областей детям навязывают военное воспитание.

Об этом пишет в Фейсбуке уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее информации, в декабре в школе №4 временно оккупированного Донецка состоялось посвящение детей в "кадеты". 47 мальчиков и девочек приняли "присягу" и получили соответствующие "удостоверения".

"Оккупационные администрации активно привлекают детей и молодежь к приобретению навыков рукопашного боя, строевой подготовки, обращению с оружием, навязывают изучение истории Российской Федерации и пропагандируют неотъемлемость временно оккупированных территорий Украины от "русского мира", - рассказала Денисова.

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Кроме того, с 3 по 5 декабря почти 10 тыс. учеников и педагогов оккупированной Луганщины приняли участие во всероссийской общественно-просветительской акции "Казачий диктант-2021".

8 декабря в оккупированной Донецкой области провели акцию с целью распространения и пропаганды "георгиевских лент" среди населения как символа "русской весны" для временно оккупированных территорий Украины.

Денисова подчеркнула, что милитаризация детей в ОРДЛО недопустима.

Омбудсмен обратилась в Офис Генерального прокурора Украины относительно необходимости принятия соответствующих мер реагирования.

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Топ комментарии

  • Voc Vox
    хочу услышать что в Україні навчають дітей поводження зі зброєю та прихильності -Україні
  • Юрій Вінгорськи
    продивився перегляди всіх новин на цензорі від обіду.
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    підійдіть до дзеркала і ви побачите в ньму саме того, хто винен у всіх проблемах України!!!
  • Tommy Lee
    А ти, дурненька_дЄнІсова, намагайся закрити Миротворець. Це ж зараз для тебе найголовніша проблема. Тьху!
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