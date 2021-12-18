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Штамм "Омикрон" обнаружен в 89 странах и быстро распространяется даже там, где есть высокий уровень иммунитета к COVID-19, - ВОЗ

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Штамм "Омикрон" обнаружен в 89 странах и быстро распространяется даже там, где есть высокий уровень иммунитета к COVID-19, - ВОЗ
Штамм "Омикрон" был обнаружен в 89 странах и быстро распространяется даже в местах с высоким уровнем иммунитета населения.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.

По данным ВОЗ, случаи заболевания штаммом "Омикрон" удваиваются каждые 1,5-3 дня в странах, где уже происходит передача этого штамма COVID-19.

Остается непонятным, связан ли быстрый рост случаев заболевания штаммом "Омикрон" с тем, что этот штамм уклоняется от приобретенного иммунитета к коронавирусу.

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Другие основные вопросы штамма "Омикрон" остаются без ответа, в частности, насколько эффективной против него может быть каждая из существующих вакцин от COVID-19.

Страны Европы пытаются ввести более жесткие карантинные меры, чтобы остановить новую волну коронавирусной инфекции, спровоцированную штаммом "Омикрон".

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Топ комментарии

  • Voc Vox
  • Привет
    😀 о как...уже в ход пошла уловка а сроке давности вакцинации....более полугода...
    А потом как?? Три месяца...три недели...три дня??
  • Richard Goldring
    так це було зрозуміло с самого початку цієї афери, вибудуваної навколо хвороби:. Варіанти: 1. коліться і не захворієте, 2. коліться і захворієте легко, 3. хворіють, бо купили сертифікати, 4. хворіють, бо штам не тої конструкції, 5. хворіють, бо давно... чекаю нові історії
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