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"Слуги народа" уже ищут себе новые партии, чтобы остаться у власти, - Мустафин

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"Слуги народа" уже ищут себе новые партии, чтобы остаться у власти, - Мустафин
Депутаты от "Слуги народа" уже ищут для себя новые политические проекты, чтобы продлить пребывание у власти.

Об этом сказал в интервью Цензор.НЕТ медиаэксперт Алексей Мустафин.

По его мнению, хотя Зеленский еще и не сказал, что идет на второй срок, "очевидно, что он готовится психологически".

"Во-вторых, если он заявит, что не идет на второй срок, то это значит, что он автоматически превратится в хромую утку, и его соратники будут искать других кандидатов. А они уже и так ищут. Думаю, что вы в курсе, что они почти всех оббегали", - заметил Мустафин.

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Еще одной причиной похода Зеленского на выборы эксперт назвал перспективу уголовных дел для президента и его окружения.

"Он понимает, что ситуация для него выглядит, как в том советском фильме: "Или я ее веду в ЗАГС, или она меня к прокурору". Они уже наворотили таких вещей во власти, что им от нее вообще желательно не отходить." Поэтому подспудно, если не Зеленский, то точно Ермак думает не только о втором сроке, но и дальше", - заметил эксперт.

На вопрос, что так Зеленский может пойти по пути Путина или Лукашенко, Мустафин ответил: "Почему непременно Лукашенко? Есть же и другие образцы - не только в России и Беларуси. Можно Конституцию изменить. Вообще, Зеленский мог бы стать Лукашенко, если бы сначала выбрал этот сценарий и встал на волну популизма. Теперь уже не станет".

Читайте полное интервью:: Олексій Мустафін про медіаскандали навколо президента: Зеленський розуміє, що ситуація для нього - як в тому радянському фільмі: "Или я ее веду в ЗАГС, или она меня к прокурору"

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Я вам ДЕБІЛАМ писав це ще на початку літа 2019-го!!! Що "Блазень" обсираться почне і ви спочатку завиєте а потім почнете бурчать А коли "припече" то вся ваша "зелена шобла" почне шукать "запасні аеродроми" і розбігаться в різні боки! Саме тоді я оці анекдоти виклав на "Цензорі" :


    - Послухайте, а чому ви, депутати від «СН» не носите значок належності до партії, як вимагає президент?

    Ага… Спробуй, одягни… Щоб на вулиці в лице плювали, а то і морду били?

    *

    "Питають "Слугу урода", в перерві між засіданнями:
    - Слухайте, а чому ваш значок не прямокутний, у вигляді прапорця, чи якоїсь іншої форми - у вигляді зірки, наприклад, а круглий? Це якась "секретна символіка"?
    Депутат з "Європейської солідарності", проходячи повз, кидає:
    - Та все простіше... У кружка немає гострих кутів... Коли їм люди, на Майдані, ці кружки будуть у зад забивать, буде не так боляче...

    Так от - УЖЕ "настав час"!!!
  • Валадімір Щєлєнскій
    Хічкок нервово курить…
    Ой стоп! Василь Довганенко 7230397aсти за них голосував?

  • саша паламарчук
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