"Слуги народа" уже ищут себе новые партии, чтобы остаться у власти, - Мустафин

Депутаты от "Слуги народа" уже ищут для себя новые политические проекты, чтобы продлить пребывание у власти.

Об этом сказал в интервью Цензор.НЕТ медиаэксперт Алексей Мустафин.

По его мнению, хотя Зеленский еще и не сказал, что идет на второй срок, "очевидно, что он готовится психологически".

"Во-вторых, если он заявит, что не идет на второй срок, то это значит, что он автоматически превратится в хромую утку, и его соратники будут искать других кандидатов. А они уже и так ищут. Думаю, что вы в курсе, что они почти всех оббегали", - заметил Мустафин.

Читайте также: Политики старого типа не смогут занять пост президента Украины, очень большие шансы у раскрученной медийной персоны, - Мустафин

Еще одной причиной похода Зеленского на выборы эксперт назвал перспективу уголовных дел для президента и его окружения.

"Он понимает, что ситуация для него выглядит, как в том советском фильме: "Или я ее веду в ЗАГС, или она меня к прокурору". Они уже наворотили таких вещей во власти, что им от нее вообще желательно не отходить." Поэтому подспудно, если не Зеленский, то точно Ермак думает не только о втором сроке, но и дальше", - заметил эксперт.

На вопрос, что так Зеленский может пойти по пути Путина или Лукашенко, Мустафин ответил: "Почему непременно Лукашенко? Есть же и другие образцы - не только в России и Беларуси. Можно Конституцию изменить. Вообще, Зеленский мог бы стать Лукашенко, если бы сначала выбрал этот сценарий и встал на волну популизма. Теперь уже не станет".

Читайте полное интервью:: Олексій Мустафін про медіаскандали навколо президента: Зеленський розуміє, що ситуація для нього - як в тому радянському фільмі: "Или я ее веду в ЗАГС, или она меня к прокурору"