Россия угрожает созданием "контругроз", если НАТО не выполнит требования Путина по невступлению Украины в Альянс

Запад может либо принять предложение РФ, то есть согласиться с тем, что Украина не вступит в НАТО, либо будет иметь дело с "военно-технической альтернативой".

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, Москва рассчитывает, что НАТО не удастся "нивелировать" российские предложения по "гарантиям безопасности".

В МИД РФ пообещали, что Москва перейдет в режим создания контругроз, если Североатлантический альянс не выполнит требования Путина.

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По словам Грушка, в отношениях РФ и НАТО настал момент истины, а предложения Москвы нацелены на то, чтобы "отойти от опасного предела". Он добавил, что Россия будет добиваться своего.

Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", соблюдение которых Владимир Путин требует от НАТО и которые Россия передала США.

Проект содержит девять статей, предусматривающих отказ НАТО от расширения, в частности от присоединения Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить. территорию других участников.

США заявили, что осведомлены о предложениях России о гарантиях безопасности в Европе и ведут обсуждение с европейскими союзниками и партнерами.

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