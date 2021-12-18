Из-за "Омикрона" на праздники вводят локдаун в Нидерландах

В Нидерландах ужесточают карантинные ограничения с 19 декабря по 14 января: закрывают большинство магазинов, бары, рестораны и спортзалы.

Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По его словам, бездействие, вероятно, приведет к "неконтролируемой ситуации в больницах", которые уже и так сократили обслуживание пациентов с другими болезнями из-за стремительного роста числа больных COVID-19.

По новым правилам все магазины, продающие товары не первой необходимости, а также ряд других общественных мест, будут закрыты с 19 декабря по 14 января. Это, в частности, касается ресторанов, парикмахерских, музеев и спортзалов. Все школы прекращают свою работу как минимум до 9 января.

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Также правительство советует жителям Нидерландов приглашать в гости не больше двух человек одновременно. Кроме того, находиться в общественных местах разрешено только группами по два человека. Исключение составляют праздничные дни (25 декабря и 1 января), когда количество приглашенных может увеличиться до четырех человек.

Издание отмечает, что впервые в Нидерландах "Омикрон" был обнаружен в конце ноября. Уровень госпитализаций с COVID-19 в стране почти достиг самого высокого показателя. Ожидается, что "Омикрон" станет доминирующим вариантом среди новых заражений коронавирусом в Нидерландах уже в период между Рождеством и Новым годом.

Хотя более 85 процентов взрослого населения Нидерландов вакцинировано, только менее девяти процентов взрослых сделали бустерную прививку. Это один из самых низких показателей в Евросоюзе. Новый локдаун, в частности, призван выделить время для ускорения вакцинации взрослого населения бустерной дозой, пишет dpa.

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