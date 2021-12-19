Украинцам предлагают подарить книги военным
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт издательства.
"В этом году мы организовываем поддержку проекта Військо Читає. Вы можете приобщиться к проекту, подарив комплект книг военным.
При покупке лота вы передаете на проект 1000 грн. Наш Формат удваивает эту сумму и передает военным актуальных книг на сумму 2000 грн", - говорится в сообщении.
Уточняется, что "Військо читає" - просветительский благотворительный проект ОО "Реформация" и издательства "Наш Формат", цель обеспечения военнослужащих актуальной, качественной, современной мировоззренческой литературой и популяризировать чтение как вид досуга в украинском войске.
Его цель – до конца года передать военным 50 000 книг. Уже отправлено 30 000 книг в 45 воинских частей, госпиталей и военных учебных заведений по всей стране.