За прошедшие сутки российские оккупанты 8 раз нарушили режим перемирия, ранен один украинский воин, - штаб ООС

За прошедшие сутки российские наемники 8 раз открывали огонь по украинским позициям, в результате чего ранение получил украинский военнослужащий. С начала этих суток режим тишины не нарушался.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В утренней сводке отмечается: "За прошедшие сутки, 18 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения… В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Он находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное".

Российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия.

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Кроме того, в районе Широкиного противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрел.

"По состоянию на 7:00, 19 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - констатировали в штабе.

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