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Мы видим территорию России на глубину до 400 километров, – Данилов

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Мы видим территорию России на глубину до 400 километров, – Данилов
Украина видит территорию России на глубину до 400 км. СНБО следит за ситуацией на границе.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление сделал в интервью  "Апостроф ТВ" секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, сегодня СНБО не видит опасности на границе, однако не исключает, что она может появиться в любой момент.

"Мы четко понимаем, что находится на расстоянии до 400 километров до нашей границы. Мы понимаем, что это за группировки, знаем их численность, оснащение. У нас все это под контролем. Информацию от соответствующих ведомств получаем каждый день", - заявил он.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    А що відбувається в ОП-не бачимо...
  • Кот Бегемот b96e8d54
    И это хорошо. А еще лучше будет, когда новый президент скажет : Мы покрываем лапотную орду нашими ракетами с ядерными боеголовками на 2000 км. Дальше не надо, это уже територия Новокитая.
  • Огусто
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