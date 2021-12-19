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Признать украинскую автокефалию Грузинской церкви мешает Россия, - Епифаний

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Признать украинскую автокефалию Грузинской церкви мешает Россия, - Епифаний
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний убежден, что Грузинская церковь не признает ПЦУ из-за шантажа со стороны России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

По словам главы ПЦУ, "там есть влияние, как мы понимаем и знаем, Российской Федерации, есть шантаж Грузинской церкви – если они признают украинскую автокефалию, то они окончательно отнимут у них Абхазию, то есть часть оккупированной территории сейчас. И потому идет такое колебание" .

Он отметил, что "с грузинами у украинцев есть дружеские, хорошие отношения". Однако глава ПЦУ выразил уверенность, что к процессу признания украинской автокефалии в последствии присоединятся не только Грузинская, но и другие церкви.

"Непременно придет то время. Прошло только три года. Это очень короткие сроки, как мы знаем из истории церкви. Мы говорим о тысячелетней истории, о древних корнях. И в эти три года сделано и так очень много. И непременно в будущем к этому процесса присоединятся и другие церкви. Потому что правда всегда побеждает", - отметил Эпифаний.

Процесс признания вновь канонически церквей другими церквами, как правило, длится годами и десятилетиями.

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Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    кстати да..
    - и вообще в последнее время грузины маленько разочаровывают, но пинать их не подымается нога, потому что у нас самих РПЦ-ФСБ натыкано по всей Украине мама не горюй. И это после почти 8 лет войны..
  • Речь Брежнева
    Как сказал один выпускник грузинской семинарии "кадры решают все"...И этот выпускник за кадры в грузинской церкви очень хорошо позаботился...
  • Sophia-Maria Duglass
    С 2005 года президент и правительство Грузии активно борются с экзонимом «Грузия» по всему миру.
    Южная Корея,Японияи Израильуже отказались от русского названия.
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