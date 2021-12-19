Признать украинскую автокефалию Грузинской церкви мешает Россия, - Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний убежден, что Грузинская церковь не признает ПЦУ из-за шантажа со стороны России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

По словам главы ПЦУ, "там есть влияние, как мы понимаем и знаем, Российской Федерации, есть шантаж Грузинской церкви – если они признают украинскую автокефалию, то они окончательно отнимут у них Абхазию, то есть часть оккупированной территории сейчас. И потому идет такое колебание" .

Он отметил, что "с грузинами у украинцев есть дружеские, хорошие отношения". Однако глава ПЦУ выразил уверенность, что к процессу признания украинской автокефалии в последствии присоединятся не только Грузинская, но и другие церкви.

"Непременно придет то время. Прошло только три года. Это очень короткие сроки, как мы знаем из истории церкви. Мы говорим о тысячелетней истории, о древних корнях. И в эти три года сделано и так очень много. И непременно в будущем к этому процесса присоединятся и другие церкви. Потому что правда всегда побеждает", - отметил Эпифаний.

Процесс признания вновь канонически церквей другими церквами, как правило, длится годами и десятилетиями.

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