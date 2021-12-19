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Швейцария выдала в США российского бизнесмена Клюшина, сотрудничавшего с российскими властями

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Швейцария выдала в США российского бизнесмена Клюшина, сотрудничавшего с российскими властями
Российский бизнесмен Владислав Клюшин, подозреваемый в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов, был экстрадирован из Швейцарии в США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Медуза со ссылкой на Минюст Швейцарии.

18 декабря россиянина передали американским силовикам в Цюрихе, они сопровождали его на рейс в Штаты.

Владислав Клюшин известен сотрудничеством с российскими властями. Он владеет ООО "М13", которое снабжает услуги мониторинга СМИ и социальных сетей для администрации президента РФ.

РосСМИ также пишут о его сотрудничестве с федеральными министерствами России и другими госорганами.

Кроме того, Клюшина называют бывшим владельцем популярного в РФ политического телеграмм-канала "Незыгарь".

Владельца "М13" арестовали в Швейцарии в марте 2021 года по запросу США. Его адвокат утверждает, что обвинения в финансовых махинациях якобы являются лишь поводом для "преследования" Клюшина по политическим мотивам.

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Топ комментарии

  • Олексій Чернецький
    Це відповідь Байдена на перший пункт хотелок ..уйла?
  • Алексей Вовченко f033f386
    Я так понимаю Фирташ в Австрии серьезно напрягся .
  • Muni
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