Схема незаконного изготовления и распространения COVID-сертификатов и ПЦР-тестов ликвидирована на Львовщине и Закарпатье, - Нацполиция

Масштабную схему незаконного изготовления и распространения Covid-сертификатов и ПЦР-тестов разоблачили пограничники совместно с полицейскими.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Нацполиции.

В частности, мероприятия проводили оперативные сотрудники Львовского и Чопского пограничных отрядов совместно со следователями Ужгородского РУП ГУНП в Закарпатской области по материалам уголовного производства, начатого по ст. 358 УК Украины, которое имело место в одном из пунктов пропуска в Закарпатье.

В одном из н.п. Львовской области в двух павильонах, предоставляющих услуги по страхованию, проведены санкционированные обыски", - отмечается в сообщении.

В результате правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и флэш-носители, на которых содержались сведения о изготовлении сертификатов о вакцинации и результатах тестирования, а также недействительные бланки международных COVID-сертификатов и отрицательные результаты ПЦР-тестов.

По предварительной информации, стоимость недействительного документа составляла 50 евро. В настоящее время устанавливают всех причастных лиц к совершению данного правонарушения. Следственные действия продолжаются.

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