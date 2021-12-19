В Карпатах ожидается повышенная опасность схода лавин, - ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан о повышенной снеголавинной опасности в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

"В связи со снегопадами и вьюгами, в горах Ивано-Франковской, Львовской и высокогорьях Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении на сайте ведомства, со ссылкой на УкрГидрометцентр.

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