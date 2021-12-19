Проект "еПідтримка" для получения 1000 грн за вакцинацию официально запущен в приложении Дія, - Федоров
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Фейсбуке.
"Сегодня официально запустили проект єПідтримка в приложении Дія. Впервые в мире технически реализуется подобная инновационная услуга. Рассказываю, как подать заявку, чтобы получить 1 000 грн".
Вы должны быть полностью вакцинированы и иметь "зеленый" COVID-сертификат в приложении Дія. А также быть гражданином Украины от 18 лет. Важно: чтобы получить выплату в 2021 году, необходимо подать заявку с 19 по 29 декабря. Обновляйте Дію и записывайтесь на программу поддержки бизнеса, наиболее пострадавшего во время пандемии. Инструкция здесь", - отметил министр.
Он продолжил: "Неделю назад команда Минцифры запустила пилот услуги, на который зарегистрировались более 4,5 млн украинцев. А в банках открыли уже 4,1 млн специальных карт. 2,7 млн украинцев уже подали свои заявки на выплаты.
Как подать заявку в рассрочку:
• Оформите специальную карту. єПідтримкав одном из банков партнеров. Онлайн или офлайн.
• Загрузите приложение Дія и авторизуйтесь.
• Убедитесь, что у вас есть "зеленый" сертификат COVID в приложении Дія.
• Зайдите в раздел Услуги и выберите єПідтримку..
• Выберите карту єПідтримка и ожидайте поступления средств.
Деньги можно потратить на книги, спортзал, билеты в кино, театр, музеи, концерты или на перевозку в пределах Украины. Подробнее о том, как есть Поддержка работает в Действии, узнайте с сайта — https://e-aid.diia.gov.ua
Федоров отметил: "Вы получаете деньги на 4 месяца. Если за это время вы их не потратите, счет закроют. Расплачиваться можно будет онлайн и офлайн, но только на указанные категории украинского бизнеса. Банки будут распознавать ее при оплате картой с помощью МСС-кодов Это код, который присваивается торговой точке и характеризует направление ее бизнеса.
Потратить деньги на категории товаров и услуг, которых нет в перечне, перевести их на другую карту, снять наличными будет невозможно. Программа реализуется исключительно в приложении Дія. Поэтому не ведитесь на мошенников. Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты.
Команда Минцифры самостоятельно разработала всю механику реализации выплаты. Искали разные варианты по миру, но поняли, что их еще не существует. Мы создали алгоритм так, что человеку не нужно уходить куда-то. Только несколько кликов для открытия карты и регистрации на услугу. Получение 1000 грн. без контактов с другими людьми и госучреждениями. Что очень важно в условиях пандемии.