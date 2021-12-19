Маловероятно, что кто-то бросит вызов России и поможет Украине войсками, - министр обороны Великобритании Уоллес
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Если Россия решится на широкомасштабное наступление, то украинцам придется воевать самим, потому что маловероятно, что западные страны помогут Киеву своими войсками.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, такое заявление сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире канала Spectator TV
По словам Уоллеса, среди прочих и Британия, скорее всего, не отправит войска для защиты Украины от российской агрессии.
Министр заявил: "Это факт, что она (Украина – ред) не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска в Украину, чтобы бросить вызов России… Мы не должны обманывать людей по этому поводу".