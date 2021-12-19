Новости • Агрессия России против Украины, Война

Маловероятно, что кто-то бросит вызов России и поможет Украине войсками, - министр обороны Великобритании Уоллес

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Маловероятно, что кто-то бросит вызов России и поможет Украине войсками, - министр обороны Великобритании Уоллес
Если Россия решится на широкомасштабное наступление, то украинцам придется воевать самим, потому что маловероятно, что западные страны помогут Киеву своими войсками.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, такое заявление сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире канала Spectator TV

По словам Уоллеса, среди прочих и Британия, скорее всего, не отправит войска для защиты Украины от российской агрессии.

Министр заявил: "Это факт, что она (Украина – ред) не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска в Украину, чтобы бросить вызов России… Мы не должны обманывать людей по этому поводу".

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Топ комментарии

  • Андрей Сафhjyjd
    Вже зараз треба готуватись. Касаби сподіваються на легку прогулянку після масованих ракетних обстрілів аеродромів та військових частин. Тому необхідно розсереджувати війська та техніку, завжди бути напоготові підняти літаки в небо тощо. Особлива увага містам, які московити хочуть оточити, перерізати комунікації та легко отримати. Кожне місто треба перетворити на фортецю. Заздалегідь підготувати амуніцію, провізію, воду. Будь-яке місто - це пастка для атакуючих, кас...би не хочуть застрягнути звільняючи кожну багатоповерхівку, а бомбити все підряд в них не вистачить бомб. Кримський канал треба було ще в 2014 році засипати будівельним та радіоактивним сміттям та замінувати, щоб навіть сподівань не було в кас ...ів його відвойовувати та потім використовувати. В мене питання, чи йде зараз підготовка, коли кожен день може бути останнім ???
  • Andru Volum
    просто говорит о реальном состоянии дел.... Как бы Вам не неприятно было это читать.
    А Вы хотели , что б Вас защищали иностранцы ?
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    И не надо отправлять войска. Надо дать оружие. ПВО, в первую очередь.
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