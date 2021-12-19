За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 22 человека, выявлено 374 новых случая заболевания, - Кличко. КАРТА

В Киеве за прошедшие сутки выявлено 374 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (в общей сложности 320 650), зафиксировано 22 летальных случая от вируса (в общей сложности 8 008).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в фейсбуке.

Так, заболели 212 женщин в возрасте от 18 до 86 лет, 148 мужчин в возрасте от 19 до 91 года, 8 девочек от 3 до 17 лет и 6 мальчиков от 8 до 17 лет.

Зафиксировано 22 летальных случая от вируса (в общей сложности 8002). Среди них: 13 женщин от 33 до 86 лет, 9 мужчин от 60 до 91 года.

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В больницы столицы госпитализировали 36 больных коронавирусом и 86 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 781 человек преодолели коронавирус (в общей сложности 298 545).

Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Дарницком (73), Святошинском (54) и Соломенском (52).