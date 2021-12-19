Ученые в США обнаружили людей с "суперимунитетом" к COVID-19

У людей, прошедших полный курс вакцинации против коронавируса, но затем столкнувшихся с прорывной инфекцией, обнаружили супериммунитет к COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, исследование ученых кафедры молекулярной микробиологии и иммунологии, а также отделение инфекционных болезней Орегонского университета здравоохранения и науки (США) опубликовано в журнале JAMA.

Так, по их данным, так называемая прорывная инфекция – когда заражается привитый человек – впоследствии обеспечивает "суперимунитет" к COVID-19.

Не секрет, что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни, вызванной SARS-CoV-2, госпитализации и смерти. Однако самого инфицирования избежать уже сложнее: титр производимых после прививки антител постепенно снижается. К тому же вирус продолжает мутировать, появляются новые варианты - вроде "дельты" и "омикрона", - которые, судя по всему, обходят иммунитет вакцинированных и переболевших. Поэтому авторы нового исследования решили оценить уровни антител после прививки и "прорывной инфекции". Они также использовали "живой" SARS-CoV-2, чтобы проверить, как его будут нейтрализовать образцы плазмы крови.

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В выборку вошли 26 полностью привитых – то есть двумя компонентами вакцины от Pfizer и BioNTech – медработников (средний возраст – 38 лет; 20 (77%) – женщины), у которых впоследствии диагностировали Covid-19. До вакцинации они не болели. Контрольная группа представляла собой, опять же, 26 человек, сделавших два укола, но не соприкасавшихся с прорывной инфекцией.

Повышение уровня было наиболее заметным для IgA — возможно, из-за различий в пути воздействия между вакцинацией и естественным течением инфекции. Кроме этого, плазма крови переболевших после прививки показала улучшенную перекрестную нейтрализацию, а прорывные инфекции с дельта-штаммом продемонстрировали улучшенную эффективность против "дельты" по сравнению с "уханьским" вариантом. Это позволяет предположить, что иммунный ответ может быть усилен благодаря разработке бустерных доз (третий укол, ревакцинация. — ред.) с антигенными вставками, соответствующими появляющимся штаммам SARS-CoV-2", — цитирует ученых Naked Science.

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Таким образом, влияние SARS-CoV-2 после вакцинации усиливает иммунный ответ против последующих "встреч" с вирусом, в том числе такими его опасными штаммами, как "дельта".

Среди ограничений исследования ученые отметили небольшое количество участников и образцов, а также разницу во времени с момента первой вакцинации до сбора плазмы между первой и второй группами. "Мы не рассмотрели именно омикрон-штамм, но, основываясь на результатах, ожидается, что прорывная инфекция, вызванная этим вариантом, будет вызвать сильную иммунную реакцию среди привитых. <…> Главное — пройти вакцинацию, у вас должен быть фундамент защиты", — подытожили авторы работы.