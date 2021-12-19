Пункты обогрева в Киеве начнут работу с 20 декабря

В Киеве 20 декабря в связи с прогнозируемым значительным похолоданием начнут работу пункты обогрева. Соответствующее решение было принято на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Пункты обогрева размещаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания. К ним сможет обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни.

В некоторых пунктах обогрева можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чая, а несколько пунктов имеют банки одежды, где при необходимости можно взять себе теплую одежду и обувь.

Пункты обогрева населения будут функционировать на время усложнения погодных условий.

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Также с 20 декабря, на период усложнения погодных условий и в целях социальной защиты малозащищенных слоев населения обустроят круглосуточные пункты обогрева в палатках. Такие пункты обогрева приступят к работе в Дарницком районе – возле Пригородного вокзала "Дарница", на территории парка "Привокзальный", Соломенском районе – возле Южного вокзала станции "Киев-Пассажирский".

По информации Украинского гидрометцентра, в связи с вторжением арктического воздуха ожидается значительное похолодание. Так, 20 декабря ожидается небольшой снег, температура ночью и днем ​​2-4° мороза. 21 декабря понижение температуры ночью до 9-11° мороза.

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Адреса стационарных пунктов обогрева населения, которые будут размещены на территории г. Киева в зимний период 2021-2022 годов, смотрите здесь.