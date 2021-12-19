НАТО может расширить присутствие в Румынии и Болгарии из-за действий России

Организация Североатлантического договора (НАТО) обсуждает укрепление сил на восточном фланге Альянса в ответ на действия России, стянувшей войска к границе с Украиной.

Так, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс во время видеоконференции с главами оборонных ведомств стран-союзников предложил расширить присутствие в Румынии и Болгарии, сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel в субботу, 18 декабря, со ссылкой на дипломатические источники в НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Альянс должен разместить в обеих странах контингенты численностью более полутора тысяч человек, как это было ранее сделано в балтийских государствах и Польше в рамках миссии Enhanced Forward Presence, предложил Уолтерс. По его словам, военнослужащие НАТО будут проводить подготовку местных армий и укрепят их в случае чрезвычайной ситуации.

Уолтерс подчеркнул, что расширение присутствия в Болгарии и Румынии не было бы провокацией, а стало бы гарантией безопасности стран-союзников. Предложение будет обсуждено на следующей встрече министров обороны государств Альянса. В случае принятия окончательного решения будет принято на саммите в Мадриде в конце июня, отмечается издание. Официального подтверждения этой информации со стороны НАТО не поступало.

Der Spiegel напоминает, что миссия НАТО в странах Балтии действует с 2017 года. Таким образом, Альянс отреагировал на аннексию Крыма Россией. По данным НАТО, это самое большое увеличение контингента после окончания холодной войны.

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