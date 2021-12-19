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Российскую актрису, посещавшую оккупированный Крым, не пустили в Украину

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Российскую актрису, посещавшую оккупированный Крым, не пустили в Украину
Гражданка РФ прибыла в Борисполь авиарейсом из Варшавы. 32-летняя россиянка направлялась в Украину, чтобы принять участие в съемках.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

При оформлении и необходимых мерах контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что россиянка нарушала порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма.

Правоохранители выяснили, что 32-летняя россиянка направлялась в Украину, чтобы принять участие в съемках.

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За нарушение норм украинского законодательства гражданку РФ в Украине пограничники не пропустили, кроме того она получила запрет въезда в Украину на ближайшие три года.

Актриса вернулась обратным рейсом.

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Топ комментарии

  • Александр Александр 66da010f
    А какие же наши местные мрази пригласили вражескую актёрку сниматься в Украине? Пресса, разберитесь, обнародуйте должности и фамилии. Или оно по личному приглашению Зеленского пёрлось к нам?
  • 5 копійок
    Яка трагедія.
  • Порохобандерівець
    Та ні. Аби у кварталі- пропустили б.
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