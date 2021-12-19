Российскую актрису, посещавшую оккупированный Крым, не пустили в Украину
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Гражданка РФ прибыла в Борисполь авиарейсом из Варшавы. 32-летняя россиянка направлялась в Украину, чтобы принять участие в съемках.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.
При оформлении и необходимых мерах контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что россиянка нарушала порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма.
Правоохранители выяснили, что 32-летняя россиянка направлялась в Украину, чтобы принять участие в съемках.
За нарушение норм украинского законодательства гражданку РФ в Украине пограничники не пропустили, кроме того она получила запрет въезда в Украину на ближайшие три года.
Актриса вернулась обратным рейсом.